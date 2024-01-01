Земельные аукционы в 2024 году принесли бюджету Перми почти 585 млн рублей Это рекордная сумма Поделиться Твитнуть

Как сообщили в городском департаменте земельных отношений, к концу 2024 года в бюджет Перми от аукционов по аренде и продаже земельных участков поступило 584,7 млн руб. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, и в три раза превышает результаты 2022 года. Доходы от торгов в этом году стали самыми высокими за последние четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В общей сложности в 2024 году состоялось 34 аукциона, на которых было представлено 103 лота. В результате проведённых торгов было реализовано 73 земельных участка общей площадью 120,1 тыс. кв. м. Среди проданных участков имеются земли под индивидуальное жилищное строительство, многоквартирные дома, склады и магазины.

Наибольшее поступление в городской бюджет обеспечила реализация участков для строительства многоквартирных зданий. В 2024 году только сдача в аренду двух участков по ул. Энгельса, 13а и 15 принесла в бюджет 392,7 млн руб. Аукционы, связанные с продажей и арендой участков под индивидуальное жилищное строительство и коммерческие объекты, также завершились успешно, часто с итоговой стоимостью, превышающей стартовую в 9-12 раз.

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