Сильная изморозь и гололёд ожидаются в Прикамье 26 декабря Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС

По данным Пермского ЦГМС, 26 декабря в Пермском крае прогнозируются опасные метеорологические явления: сильная изморозь (вероятны отложения диаметром 35 мм и более), а также сильный гололёд.

В связи с этим в ГУ МЧС по региону предупредили о возможных обрывах линий электропередачи, авариях на системах ЖКХ, заторах на дорогах и увеличении количества дорожно-транспортных происшествий.

Жителям рекомендуют не находиться вблизи деревьев, ЛЭП, слабо укреплённых конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

«При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности; водителям — соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений; пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком и при переходе проезжей части» — сказано в предупреждении.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона.

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