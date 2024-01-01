Пермяки потратят на заливную рыбу на 2,5% больше денег, чем в прошлом году Поделиться Твитнуть

Во сколько обойдётся жителям Пермского края заливная рыба из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», выяснили специалисты сайта Bankiros.

Расчёт стоимости производили на пять порций. Рецепт: 1 кг судака, по 10 г желатина и соли, две моркови, два лавровых листа, по одной луковице и лимону, а также 110 г свежей зелени.

В Прикамье такой набор обойдётся хозяйкам в 453 руб., это на 2,5% больше, чем год назад (441 руб.). Сказалось подорожание рыбы и зелени.

Средняя стоимость блюда по России достигла 437 руб., в прошлом году она была всего на 2 руб. меньше.

Самая дорогая заливная рыба — на Чукотке, там блюдо обойдётся в 628 руб. А в Ямало-Ненецком автономном округе — 609 руб. Самая низкая стоимость приготовления заливной рыбы зарегистрирована в Еврейской автономной области, где она составляет 278 руб.

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