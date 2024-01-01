В Пермском крае на 57% вырастут тарифы на вывоз мусора Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края

С 1 июля 2025 года в Пермском крае предельная стоимость услуг по утилизации твердых коммунальных отходов для регионального оператора АО «ПРО ТКО» возрастёт более чем на 57%. Эта информация была размещена на сайте профильного министерства тарифного регулирования и энергетики Прикамья.

Согласно новым тарифам, для жителей многоквартирных домов плата составит 186,39 руб. с человека (до 1 июля — 118,05 руб.), а для владельцев частных домов — 218,69 руб. с человека (вместо 138,51 руб. до 1 июля).

В министерстве тарифов уточняют, что увеличение тарифа на услуги по утилизации ТКО не превышает предельный индекс, установленный правительством Российской Федерации для Пермского края. В ведомстве также акцентируют внимание на том, что рост тарифа обусловлен реализацией крупных инвестиционных программ в данной отрасли.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с июля 2025 года тарифы на электроэнергию в Пермском крае вырастут на 12,3%.

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