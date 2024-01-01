Электроэнергия в Пермском крае с июля 2025 года подорожает на 12,3% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края установило новые ставки на электроэнергию для граждан на 2025 год. Согласно постановлению, размещённому на сайте министерства 9 декабря, с 1 июля следующего года тарифы вырастут в среднем на 12,3%.

Так, для одноставочного тарифа (городские населённые пункты, для домов с газовыми плитами) цена одного киловатт-часа увеличится с 5,5 до 6,18 руб., а для квартир с электроплитами и жителей сельских районов — с 4,07 до 4,57 руб.

Добавим, что в ноябре правительством России установлены новые уровни потребления электроэнергии для населения. Первый уровень (диапазон), на который будет распространяться базовый тариф, составит 3 тыс. кВт-ч в месяц, второй — от 3 до 6 тыс. кВт-ч, третий — свыше 6 тыс. кВт-ч. Цены на электроэнергию во втором и третьем диапазонах будут выше базового. В отопительный период для домохозяйств с электрообогревом предел первого уровня будет увеличен до 3,9 тыс. кВт-ч в месяц. Диапазоны не будут учитываться при расчётах с многодетными семьями.

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