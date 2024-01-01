В зоне СВО погиб житель Прикамья Сергей Чалин Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Чердынского округа

В зоне СВО погиб житель Чердынского городского округа Пермского края Сергей Чалин. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования семье, родным и близким военнослужащего.

«С болью и горечью сообщаем, что при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской Народной Республики, в ходе выполнения специальных задач погиб наш земляк гвардии рядовой воинской части №90600 Чалин Сергей Сергеевич», — сказано в информации властей, опубликованной ВКонтакте.

О дате похорон бойца не сообщается.

Ранее "Новый компаньон" писал, что в Очёре Пермского края 25 декабря похоронили погибшего на СВО местного жителя Алексея Шардакова. Ему было 33 года. Мужчина при выполнении боевого задания погиб ещё 22 мая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.