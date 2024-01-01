В Пермском крае похоронили погибшего на СВО семь месяцев назад Алексея Шардакова Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Очёре Пермского края 25 декабря похоронили погибшего на СВО местного жителя Алексея Шардакова. Об этом сообщил глава Очёрского округа Алексей Солодников и выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.

Алексей родился в п. Павловский, воспитывался в многодетной семье, был старшим среди детей, помогал по хозяйству, заботился о сестре и брате. В Очёрском округе окончил школу, создал семью, в которой родилось двое детей (сын и дочка).

До начала СВО Шардаков работал на Очёрском машиностроительном заводе токарем, слесарем, термистом. Среди коллег пользовался уважением. Алексей любил спорт, занимался футболом, участвовал во всех соревнованиях.

Алексей Шардаков заключил контракт с Министерством обороны РФ, погиб 33-летний мужчина при выполнении боевого задания 22 мая этого года.

Ранее сообщалось, что во время специальной военной операции на Украине погибли два жителя Нытвы — Николай Крючков и Вячеслав Шардин. Их похоронили в один день, 24 декабря.

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