В Нытвенском округе Прикамья простятся в двумя участниками СВО Их похоронят в один день Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Во время проведения специальной военной операции на Украине погибли два жителя Нытвы Николай Крючков и Вячеслав Шардин. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на власти муниципалитета.

В местной администрации рассказали, что гвардии сержант Николай Крючков служил в вооружённых силах РФ с 2011 года. Он был военнослужащим десантно-штурмового подразделения морской пехоты.

Как и при каких обстоятельствах погибли военнослужащие, не уточняется.

Обоих участников СВО похоронят 25 декабря в Нытве. Церемония прощания с Вячеславом Шардиным начнётся в ДК на пр. Металлургов, 1а в 10:00, а гражданская панихида — в 11:00. Там же простятся и с Николаем Крючковым, но позже, в 13:00.

Администрация выразила соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

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