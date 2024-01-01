Алёна Бронникова Три округа Прикамья заподозрили в нарушении закона о защите конкуренции В муниципалитетах отсутствуют схемы размещения рекламных конструкций Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское УФАС уличило три муниципалитета в нарушении закона о защите конкуренции. В Оханском, Частинском и Еловском округах Прикамья выявлено отсутствие схем размещения рекламных конструкций.

«Органы местного самоуправления обязаны разработать, утвердить и опубликовать схему размещения рекламных конструкций. Такая обязанность предусмотрена в целях предотвращения ограничения конкуренции на рынке оказания услуг по размещению наружной рекламы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Антимонопольщики выдали администрациям округов предупреждения о необходимости разработать, утвердить и опубликовать схемы размещения рекламных конструкций на территориях муниципалитетов. Срок исполнения требований — до 28 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что УФАС также выдало предостережение администрации Соликамска от возможного нарушения закона о защите конкуренции после заявления мэрии о намерении создать муниципальный автопарк, перепрофилировав под него местное МУП «Теплоэнерго».

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