Алёна Бронникова УФАС Прикамья заподозрило мэрию Соликамска в нарушении закона о конкуренции Власти планировали перепрофилировать МУП в автопарк Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС выдало предостережение администрации Соликамска от возможного нарушения закона о защите конкуренции. Причиной стало заявление администрации о намерении создать муниципальный автопарк, перепрофилировав под него местное МУП «Теплоэнерго».

«Закон о защите конкуренции запрещает создавать унитарные предприятия на конкурентных рынках, если выручка от их деятельности может превышать 10% совокупной выручки за последний календарный год. А также в случае, когда такое предприятие не входит в перечень исключений, предусмотренных действующим законодательством», — отметили в пресс-службе Пермского УФАС.

В ведомстве обратили внимание, что с нового года в России завершается реформа МУП и ГУП, ограничивающая их деятельность на конкурентных рынках для сокращения государственно-монополистических тенденций в экономике. Местное «Теплоэнерго» работает в сфере естественных монополий, которая относится к исключениям. Рынок пассажирских перевозок является конкурентным, при переходе в эту сферу выручка МУП может превысить 10% совокупной выручки за последний календарный год, что противоречит законодательству.

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