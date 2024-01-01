Алёна Бронникова Прикамье улучшило позицию в национальном рейтинге научно-технологического развития Регион поднялся на 12 строчек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край по итогам 2023 года оказался на 13-м месте в Национальном рейтинге научно-технологического развития (НТР) субъектов РФ, составленном Минобрнауки. Регион поднялся на 12 позиций. Годом ранее он занимал 25-е место.

Как сообщается на сайте федерального правительства, новый рейтинг был сформирован на основе анализа 43 показателей, сгруппированных в три блока, которые дают оценку включённости региональных органов власти в научно-технологическое развитие, среду для ведения наукоёмкого бизнеса и среду для работы исследователей. Итоговая сумма баллов у Прикамья составила 129.

Лидерами рейтинга оказались Москва (192,8 балла), Санкт-Петербург (183,6 балла) и Республика Татарстан (179,2 балла). В топ-10 также вошли Башкирия и Свердловская область (восьмая и девятая строчки соответственно).

Напомним, Пермский край стал одним из 20 регионов-участников пилотного проекта Минобрнауки РФ по разработке комплексной государственной программы НТР. Весной краевые власти разработали проект госпрограммы, согласно которому к 2030 году регион улучшит показатели состояния инвестиционного климата и поднимется на восьмую строчку рейтинга.

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