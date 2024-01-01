Годовая инфляция в Пермском крае достигла 9,19% Быстрее всего дорожали продукты питания и услуги Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ноябре 2024 года годовая инфляция в Пермском крае возросла на 0,90 процентного пункта, достигнув уровня 9,19%. Это значение выше, чем в целом по России (8,88%) и в Приволжском федеральном округе (8,76%). По информации Банка России, главными причинами ускорения инфляции в регионе стали рост производственных затрат, сокращение предложения на определённых товарных рынках и ослабление рубля.

Годовой рост цен на продукты питания в ноябре 2024 года составил 10,17%, увеличившись с 8,82% в октябре. Увеличение затрат на электричество, логистику и труд привело к росту цен на тепличные огурцы и помидоры. Кроме того, подорожание сырья и упаковки способствовало росту цен на сыр, масло и кисломолочные изделия. Падение урожая овощей в основных регионах-производителях и снижение импорта привело к дефициту картофеля, что сказалось на его цене.

В ноябре 2024 года годовой темп прироста цен на непродовольственные товары составил 4,85%, что ниже показателя за октябрь (5,63%). В ноябре 2023 года производители отечественных автомобилей увеличили цены, учитывая возросшие затраты на производство и логистику, что привело к значительному росту цен на продукцию автопрома. Однако в текущем ноябре цены остались стабильными благодаря росту производства в стране. В результате статистически это способствовало замедлению годового роста цен на отечественные автомобили.

Темп прироста цен на услуги в ноябре, наоборот, увеличился до 13,13% по сравнению с 10,79% в предыдущем месяце. С 16 ноября 2024 года индексированные взносы на капитальный ремонт подтолкнули к ускорению годового роста цен на жилищные услуги. Также в этом году операторы повысили тарифы на сотовую связь, чтобы компенсировать возросшие затраты на оборудование и персонал, что увеличило годовой темп роста абонентской платы. Также из-за ослабления рубля стоимость поездок в Турцию, ОАЭ и Египет в годовом выражении увеличивалась быстрее, чем в предыдущем месяце.

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