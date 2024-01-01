В Перми бывшее помещение «Золотого яблока» приобрели пермские застройщики Площади находятся на Комсомольском проспекте Поделиться Твитнуть

Одно из двух помещений парфюмерной сети «Золотое яблоко», которое находилось на Комсомольском проспекте, 36, купили пермские девелоперы. Площади принадлежали сети «Инвестиционная компания «Джи Эй Групп»». Это два этажа по 1,4 тыс. кв. м в жилом доме. Компания хотела открыть там фирменный магазин, однако впоследствии недвижимость выставили на продажу.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», в ноябре помещение площадью 707 кв. м перешло в собственность ООО «ФД-Менеджмент». В то же время второе помещение площадью 737 кв. м, расположенное по тому же адресу, сохранилось в собственности ООО «Инвестиционная компания «Джи Эй Групп».

Компания «ФД-Менеджмент» была создана в Перми в конце 2022 года. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений. Руководитель компании — Сергей Никонов. На паритетных началах фирма принадлежит Владимиру Семёнову и Валерию Бирюкову. Они оба — учредители пермских организаций СЗ «Информресурс» и СЗ «Инвестстрой групп». Это застройщики домов Atrium park и Art House в Перми. Также Семёнов и Бирюков являются учредителями «Легострой» и «СВ-менеджмент».

Напомним, в марте этого года Роспотребнадзор Пермского края обратился в суд с иском к «Золотому яблоку» в защиту прав потребителей. Ведомство обнаружило в условиях использования подарочных карт магазина нарушение требований законодательства.

В частности, в правилах подарочных карт было указано, что после истечения их срока действия покупатели не смогут вернуть неиспользованные денежные средства. По решению суда «Золотое яблоко» приведёт правила использования карт в соответствие с Гражданским кодексом РФ и законом «О защите прав потребителей».

«Золотое яблоко» — торговая сеть по продаже косметики и парфюмерии. Основана в Екатеринбурге в 1996 году. Сейчас, по информации на сайте сети, у неё 35 магазинов в 19 городах РФ. В Перми первый магазин «Золотое яблоко» открылся в апреле 2021 года в ТРЦ «Планета», второй появился в феврале 2022 года в ТЦ «iMALL Эспланада».

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