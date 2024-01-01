Алёна Бронникова РПН Прикамья выявил нарушения прав потребителей в действиях «Золотого яблока» Магазин изменит правила использования подарочных карт Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор (РПН) Пермского края обратился в суд с иском к «Золотому яблоку» в защиту прав потребителей. Ведомство обнаружило в условиях использования подарочных карт магазина нарушение требований законодательства.

«Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю обратилось в суд с целью пресечь нарушения прав неопределённого круга потребителей. Решением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга действия магазина признаны противоправными в отношении неопределённого круга лиц», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации РПН, в правилах подарочных карт было указано, что после истечения их срока действия покупатели не смогут вернуть неиспользованные денежные средства. ПО решению суда «Золотое яблоко» приведёт правила использования карт в соответствии с Гражданским кодексом РФ и законом «О защите прав потребителей».

Ранее краевой Роспотребнадзор добился изменений правил пользования подарочными картами в магазинах «Читай город», «Леруа Мерлен» и «Ашан». В начале марта сообщалось, что данные требования также коснутся «Сортмастера».

«Золотое яблоко» — торговая сеть по продаже косметики и парфюмерии. Основана в Екатеринбурге в 1996 году. Сейчас, по информации на сайте сети, у неё 35 магазинов в 19 городах РФ. В Перми первый магазин «Золотое яблоко» открылся в апреле 2021 года в ТРЦ «Планета», второй появился в феврале 2022 года в ТЦ «iMALL Эспланада».





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