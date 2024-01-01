«Спортмастер» под давлением пермского РПН изменит правила использования подарочных карт Поделиться Твитнуть

Согласно требованию управления Роспотребнадзора (РПН) по Пермскому краю, компания «Спортмастер» (магазины спортивных товаров для фитнеса и тренинга) внесёт изменения в правила использования подарочных карт. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В ведомстве пояснили, что на официальном сайте компании в правилах подарочных карт «Спортмастера» содержалось условие о невозможности возврата неиспользованных денежных средств после истечения срока действия карты. Однако эти условия нарушают требования Гражданского кодекса РФ и закона «О защите прав потребителей».

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю обратилось в суд с целью пресечь нарушения прав потребителей. На первом этапе рассмотрения дела, Черемушкинский районный суд Москвы отказал в удовлетворении заявленных требований со стороны управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, это было в марте 2023 года.

Однако апелляционное определение Московского областного суда в декабре 2023 года удовлетворило требования управления Роспотребнадзора по региону.

Действия ООО «Спортмастер» были признаны противоправными в отношении неопределенного круга потребителей, и компанию обязали привести свои правила в соответствие с Гражданским кодексом РФ и законом «О защите прав потребителей».

Напомним, что ранее Роспотребнадзор в Пермском крае добился изменений правил пользования подарочными картами в магазинах «Читай город», «Леруа Мерлен» и «Ашан».

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