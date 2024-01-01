Алёна Бронникова К попытке теракта в Подмосковье причастен один житель Пермского края ФСБ раскрыли подробности Поделиться Твитнуть

Среди задержанных по факту покушения на террористический акт в Московской области оказался один житель Пермского края. Всего в преступной группе, готовившей подрыв автомобиля с помощью самодельного взрывного устройства, оказались семь человек, из них трое несовершеннолетних. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на краевое управление ФСБ.

Известно, что злоумышленники действовали по указке иностранных спецслужб. Они готовились убить одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения. За совершение теракта преступникам пообещали не менее 1 млн руб.

Напомним, с ноября по декабрь этого года неустановленные пока лица с помощью мессенджеров в социальных сетях подыскали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей, готовых совершить теракт в отношении руководителя оборонно-промышленного предприятия. Участники преступной группы заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль потерпевшего, которое должно было сдетонировать при движении, но в момент его закладки сотрудники ФСБ задержали злоумышленников.

Всем фигурантам уже предъявлены обвинения. ГСУ СК России по Московской области расследует уголовное дело.

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