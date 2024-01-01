Пермяков будут судить за попытку совершить теракт в Московской области Их задержали на месте преступления Поделиться Твитнуть

Следователи ГСУ СК России по Московской области расследует уголовное дело по факту покушения на террористический акт жителями сразу нескольких регионов, в том числе из Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

По данным следствия, с ноября по декабрь этого года неустановленные пока лица задались целью убить в Московской области одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро машиностроения. Для этого они с помощью мессенджеров в социальных сетях подыскали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей, готовых совершить преступление. За «работу» исполнителям пообещали не менее 1 млн руб.

Фигуранты заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль потерпевшего, которое должно было сдетонировать при движении. Однако в момент закладки взрывного устройства сотрудники ФСБ задержали злоумышленников. Всего были задержаны семь человек, трое из них несовершеннолетние.

Всем фигурантам уже предъявлены обвинения. Следователи и криминалисты СК провели обыски по их местожительству, назначены взрывотехнические, молекулярно-генетические, дактилоскопические и другие судебные экспертизы.

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