Алёна Бронникова В декабре средняя цена за «квадрат» в новостройках Перми составила 149 000 рублей Показатель увеличился на 3,4% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В декабре на первичном рынке недвижимости Перми средняя стоимость квадратного метра показала заметный рост. По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», за месяц она выросла на 3,4%, до 149 тыс. руб.

«Объём предложений за последний месяц увеличился на 0,8%. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в текущем декабре составила 7 млн руб., а средняя площадь лота — 47,4 кв. м», — рассказали аналитики.

В среднем в городах-миллионниках цена «квадрата» в новостройках за месяц выросла на 13,5% и достигла отметки в 174 тыс. руб. Темпы годового роста сократились на 2,4 процентных пункта. По словам экспертов, это связано, в том числе, с завершением программы массовой льготной ипотеки и адаптации застройщиков к новым рыночным условиям.

Ранее «Новый компаньон» писал, что по итогам ноября рост стоимости «квадрата» в новостройках Перми за месяц составил 2,79%. Цена увеличилась до 143,6 тыс. руб.

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