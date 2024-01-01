Алёна Бронникова Рост цены за квадратный метр в новостройках Перми замедлился Эксперты отмечают восстановление спроса Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Аналитики сервиса «Объектив.РФ» рассказали, что в ноябре рост стоимости квадратного метра на рынке первичной недвижимости в Перми замедлился, а спрос после июльского спада начал восстанавливаться. Для стимулирования спроса девелоперы корректируют ассортимент, вводят дисконт, рассрочку и программы жилищного накопительного кооператива.

Предварительно, по итогам ноября по договорам долевого строительства было заключено 424 договора долевого участия. По данным сервиса, средняя цена 1 кв. м в новостройках выросла на 2,79% до 143,6 тыс. руб. Суммарный объём экспозиции на рынке составил 496,4 тыс. кв. м. В двух жилых комплексах стартовали продажи квартир.

Ранее аналитики также сообщили, что в ноябре у пермяков снизился уровень тревожности при покупке квартир. За месяц 34% покупателей забронировали, но так и не приобрели квартиры. В октябре этот показатель составлял 36,7%. При этом Пермь остаётся в числе лидеров по «индексу тревожности» при покупке квартир в новостройках в городах-миллионниках.

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