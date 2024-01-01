Пермские синоптики рассказали о пике похолодания на этой неделе Температура в Перми может понизиться до -18˚ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным ГИС-центра ПГНИУ, под влиянием гребня Сибирского антициклона на территорию Пермского края пришло похолодание. В Перми минимальная температура составила -13,9˚, а по краю до -19,4˚ в Кунгуре.

Пик похолодания синоптики прогнозируют 26 декабря утром, так как в ближайшие сутки погода также будет малооблачной и почти безветренной. В ночь на четверг ожидается полный штиль. В Перми прогнозируют понижение температуры до -16…-18˚, а по югу края до -20…-22˚. В северных районах только около -10˚.

Морозы начнут спадать вечером в четверг в связи с влиянием циклона с Баренцева моря. В Прикамье ожидается небольшой снег и потепление до -7…-12˚. Но основной тёплый фронт, за которым поступит порция бывшей субтропической воздушной массы с Атлантики, подойдёт утром в пятницу, сообщают синоптики.

При этом ожидаются более интенсивные осадки в виде снега и дождя (3-7 мм осадков) с гололёдными явлениями, а также резкое потепление до 0…+2˚.

Самая высокая температура в декабре прогнозируется 27 декабря.

«Пока максимум декабря в Перми составляет +0,5˚, что заметно ниже, чем в декабре 2021-2023 годов, хотя нынешний декабрь намного теплее, чем во все последние годы, и даже может стать самым тёплым с 2006 года», — рассказали синоптики.

В то же время оттепель, которая придёт в регион, будет кратковременной. Она продлится не более 6-12 часов.

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