Все парковки в Перми в новогодние праздники сделают бесплатными Речь идёт о периоде с 1 по 8 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Перми рассказали о работе парковок в городе в праздничные дни. Об этом пишет ТК ВЕТТА.

В мэрии напомнили, что в связи с тем, что суббота, 28 декабря, объявлена рабочей, парковки в этот день в Перми будут работать в обычном режиме рабочего дня.

С 29 по 31 декабря 2024 года все парковки в границах тарифных зон 101, 102, 201, 301 будут работать бесплатно, а парковки в границах тарифных зон 202 и 302 будут функционировать в обычном режиме по цене 20 руб. в час и круглосуточно.

С 1 по 8 января 2025 года все парковки в Перми работают бесплатно.

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