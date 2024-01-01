Алёна Бронникова Новым заместителем прокурора Пермского края стал Павел Попов из Омска Занимавший эту должность Дмитрий Трусов в сентябре покинул пост Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

У прокурора Пермского края появился новый заместитель. Согласно информации, опубликованной на сайте надзорного органа региона, 17 декабря приказом генерального прокурора РФ на эту должность назначен старший советник юстиции Павел Попов из Омска.

В органах прокуратуры Павел Попов начал работать в 2002 году. В разное время занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Омска, помощника прокурора Омского района, зампрокурора Кировского административного округа Омска, начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодёжи прокуратуры Омской области, главы ведомства Советского административного округа Омска, а затем и прокуратуры Омска.

Ранее, с 2020 года, должность зампрокурора надзорного ведомства Прикамья занимал Дмитрий Трусов из Нижегородской области. Как указано на сайте ведомства, с 26 сентября он был назначен заместителем Волжского межрегионального природоохранного прокурора.

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