Заместителем прокурора Пермского края назначен советник юстиции из Нижегородской области
Приказом Генерального прокурора РФ на должность заместителя прокурора Пермского края назначен старший советник юстиции Дмитрий Трусов.
Дмитрий Трусов в органах прокуратуры служит с июля 2002 года. В разное время замещал должности старшего следователя Кулебакской городской прокуратуры Нижегородской области, заместителя прокурора, прокурора Навашинского района, Выксунского городского прокурора Нижегородской области.
С июня 2016 года работал в должности начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Нижегородской области.
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