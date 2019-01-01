Заместителем прокурора Пермского края назначен советник юстиции из Нижегородской области Поделиться Поделиться Твитнуть

Приказом Генерального прокурора РФ на должность заместителя прокурора Пермского края назначен старший советник юстиции Дмитрий Трусов.

Дмитрий Трусов в органах прокуратуры служит с июля 2002 года. В разное время замещал должности старшего следователя Кулебакской городской прокуратуры Нижегородской области, заместителя прокурора, прокурора Навашинского района, Выксунского городского прокурора Нижегородской области.

С июня 2016 года работал в должности начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Нижегородской области.

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