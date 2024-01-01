Прилёт рейса из Казани в Пермь задерживается Аэропорт столицы Татарстана закрыт из-за угрозы прилёта БПЛА Поделиться Твитнуть

фото предоставлено пресс-службой аэропорта Большое Савино

Прилёт авиарейса №541 из Казани в Пермь 25 декабря задерживается пока на один час. Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, самолёт ожидается в 14:00 вместо 13:00 по расписанию. Причины не уточняются.

По информации Росавиации, утром 25 декабря казанский аэропорт был закрыт в связи с введением плана «Ковёр». Этот план объявляется при ситуации с нелегальным пересечением границы или обнаружением неопознанных летающих объектов в воздухе. В рамках плана предусмотрено немедленное приземление или перемещение всех гражданских самолётов за пределы определённой зоны, за исключением военных и аварийно-спасательных.

Министерство обороны сообщило, что в ночь на 25 декабря в РФ было сбито 59 беспилотных летательных аппаратов. В частности, дроны уничтожили в воздушном пространстве над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Тамбовской областями, а также над Азовским морем.

Неделей ранее, 21 декабря, над Казанью произошла «массовая атака дронов», о чём сообщал глава Татарстана Рустам Минниханов. Было зафиксировано восемь случаев появления беспилотников над Казанью, шесть из которых оказались над жилыми районами. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

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