Сотрудника пермского автосалона осудят за хищение более 7,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина, проживающего в краевом центре. Его обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Согласно версии следствия, с августа 2023 года по июнь 2024 года обвиняемый, работая в компании специалистом отдела по выкупу автомобилей, получал средства для покупки транспортных средств. Однако он присваивал эти деньги, расходуя их на личные нужды, при этом предоставляя своему работодателю ложные сведения о приобретении машин.

В результате этих незаконных действий компании был нанесён ущерб, превышающий 7,5 млн рублей.

Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.