В пермское СИЗО-1 адвокат пыталась пронести «запрещёнку» На юриста составили протокол Поделиться Твитнуть

Фото: ГУФСИН по Пермскому краю

В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю отчитались о пресечении попытки пронести на территорию следственного изолятора №1 в Перми запрещённые предметы. Причём «запрещёнку» хотели пронести адвокат, которая пришла к одному из подозреваемых для проведения процессуальных действий.

Юрист попалась на контрольно-пропускном пункте учреждения, когда её досматривали металлодетектором. Прибор выдал сигнал о наличии металлических предметов в одежде адвоката. Как выяснилось, в заднем кармане брюк у женщины лежала флеш-карта.

Сотрудники КПП сразу доложили об этом руководству учреждения и в ГУФСИН. В результате в отношении адвоката составили протокол об административном правонарушении. Сейчас проводится проверка по этому факту.

В ведомстве напомнили об ответственности, в том числе уголовной, за передачу запрещённых предметов лицам, которые находятся в учреждениях ГУФСИН.

Напомним, ранее злоумышленники пытались ухищрённым способом пронести на территорию ИК-10 (п. Всесвятская Чусовского округа) сотовые телефоны. Во время досмотра автотранспорта, завозящего строительные материалы на территорию колонии, на КПП были обнаружены запрещённые предметы, спрятанные в банке с краской.

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