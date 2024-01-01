В прикамскую колонию пытались пронести телефоны в банке с краской Администрация ИК-10 изъяла 13 мобильных устройств Поделиться Твитнуть

Фото: ГУФСИН по Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю, злоумышленники пытались ухищрённым способом пронести на территорию ИК-10 (п. Всесвятская Чусовского округа) запрещённые предметы. Речь идёт о сотовых телефонах.

В ведомстве пояснили, что во время досмотра автотранспорта, завозящего строительные материалы на территорию колонии, на КПП были обнаружены запрещённые предметы, спрятанные в банке с краской.

Для этого злоумышленники соорудили в банке двойное дно, под которым в свёртках, обмотанных полиэтиленовой плёнкой, лежали 13 мобильных телефонов с комплектующими и 6 сим-карт. Всё это предназначалось для осуждённых ИК-10.

Сотрудники колонии сразу доложили об инциденте начальству и в ГУФСИН России по Пермскому краю. Сейчас по этому факту проводится служебная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Всех причастных лиц привлекут к ответственности.

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