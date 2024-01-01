Александра Пермякова Житель Прикамья лишился 1,3 млн рублей из-за мошенников В полицию продолжают поступать заявления обманутых телефонными мошенниками граждан Поделиться Твитнуть

Житель Чайковского лишился почти 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

В одном из мессенджеров 38-летнему жителю Чайковского позвонил мужчина, который представился сотрудником силовых структур. Он сообщил, что доступ к его банковскому счёту получили мошенники. Следом к разговору подключились якобы сотрудники Центробанка и Минфина России. Они убедили перевести накопления на безопасный счёт.





По аналогичной схеме 61-летний житель Чайковского также перевёл на «безопасный счёт» аферистам 195 тысяч рублей.





Другой чайковец решил вложить свои деньги в инвестиции. Увидев рекламу в интернете, он оставил на сайте заявку со своими данными. Ему перезвонили и он перечислил более 400 тысяч рублей мошенникам.





Чаще всего аферисты представляются операторами связи, сотрудниками банков, госструктур, а также помощниками при инвестировании денежных средств, сообщают в пресс-службе ГУ МВД Пермского края.





«Правоохранители не имеют доступа к банковским счетам, поэтому отследить движение денежных средств они не могут! — обращают внимание в полиции. — Никакие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по телефону не проводятся. Если вам по телефону поступили такие предложения — прекратите разговор. Это мошенники!»





Никаких «безопасных счетов», по их словам, не существует, а сотрудники банка и правоохранители не звонят в мессенджерах.





Также в полиции советуют никогда не вкладывать деньги в сомнительные проекты.









Ранее «Новый компаньон» сообщал, что за первое полугодие 2024 года российские банки предотвратили 30,2 млн попыток мошеннических списаний средств, что почти равно показателю за весь 2023 год. «Где есть предложения быстро заработать деньги, там есть и мошенники! Инвестирование требует специальных знаний, поэтому откажитесь от участия в этом, если вы ими не обладаете», — предупреждают они.Ранее «Новый компаньон» сообщал, что за первое полугодие 2024 года российские банки предотвратили 30,2 млн попыток мошеннических списаний средств, что почти равно показателю за весь 2023 год. Сумма предотвращённых хищений составила 4,3 трлн руб.

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