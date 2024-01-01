Александра Пермякова В Прикамье под колёсами авто погиб 43-летний пешеход ДТП произошло на 147 км автодороги «Пермь-Березники» Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

Как сообщает Госавтоинспекция Пермского края, вечером 24 декабря на территории Березниковского городского округа произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

Около 18:40 во вторник, 24 декабря, 47-летний водитель автомобиля Хендай» сбил пешехода в Прикамье.





ДТП произошло на 147 км автодороги «Пермь-Березники».





По предварительной информации, 43-летний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте, на его одежде отсутствовали световозвращающие элементы. Пешеход погиб на месте происшествия.





По факту ДТП проводится проверка.





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