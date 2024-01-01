Александра Пермякова
В Прикамье под колёсами авто погиб 43-летний пешеход
ДТП произошло на 147 км автодороги «Пермь-Березники»
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Как сообщает Госавтоинспекция Пермского края, вечером 24 декабря на территории Березниковского городского округа произошло смертельное ДТП с участием пешехода.
Около 18:40 во вторник, 24 декабря, 47-летний водитель автомобиля Хендай» сбил пешехода в Прикамье.
ДТП произошло на 147 км автодороги «Пермь-Березники».
По предварительной информации, 43-летний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте, на его одежде отсутствовали световозвращающие элементы. Пешеход погиб на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми зарегистрировано около 300 наездов на пешеходов с начала года. 24 пешехода погибли во время ДТП
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