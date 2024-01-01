Александра Пермякова В Перми зарегистрировано около 300 наездов на пешеходов с начала года 24 пешехода погибли во время ДТП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Госавтоинспекции, с начала 2024 года года на территории Перми зарегистрировано 287 наездов на пешеходов.

24 человека погибли, 281 — получили травмы различной степени тяжести.





«Основной вид ДТП, который происходит на улицах Перми — наезд на пешеходов, — отмечает Владимир Яцук, начальник ОП БДД Госавтоинспекции УВВД России по г. Перми. — В этом виде дорожно-транспортных происшествий погибает огромное количество людей».





Ранее, напомним, «Новый компаньон» сообщал, что Госавтоиспекция провела массовый рейд в выходные. Задержаны 22 водителя, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения. 24 водителя не имели прав, 22 — были лишены прав, но управляли авто.





«94 пешехода во время рейда привлечены к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения, столько же — 94 административных материалов — составлено в отношении водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам», — рассказал Владимир Яцук.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.