Александра Пермякова Массовые проверки водителей и пешеходов провела Госавтоинспекция Перми С начала года на территории Перми зарегистрировано 696 ДТП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Более 20 водителей с признаками опьянения были выявлены на дорогах Перми в прошлые выходные. Об этом сообщает Гоавтоинспекция Перми.

«Полицейскими выявлено 22 водителя с признаками опьянения, из которых 3 управляли транспортными средствами в нетрезвом виде повторно», — сообщили в Госавтоинспекции.





Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.





В ходе проверок инспекторы также выявили 24 водителей, не имеющих права управления.









«С начала года на территории Перми зарегистрировано 696 ДТП, в которых 46 человек погибли и 844 получили травмы различной тяжести», — озвучил Владимир Яцук, начальник ОП БДД Госавтоинспекции УВВД России по г. Перми.



Ранее «Новый компаньон» сообщал, житель Пермского края угнал с подземного паркинга в центре Москвы «Мерседес», а затем разбил его и Четыре автолюбителя сели за руль, будучи лишёнными права управления транспортными средствами.«С начала года на территории Перми зарегистрировано 696 ДТП, в которых 46 человек погибли и 844 получили травмы различной тяжести», — озвучил Владимир Яцук, начальник ОП БДД Госавтоинспекции УВВД России по г. Перми.Ранее «Новый компаньон» сообщал, житель Пермского края угнал с подземного паркинга в центре Москвы «Мерседес», а затем разбил его и скрылся с места ДТП.

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