Александра Пермякова
Массовые проверки водителей и пешеходов провела Госавтоинспекция Перми
С начала года на территории Перми зарегистрировано 696 ДТП
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Более 20 водителей с признаками опьянения были выявлены на дорогах Перми в прошлые выходные. Об этом сообщает Гоавтоинспекция Перми.
«Полицейскими выявлено 22 водителя с признаками опьянения, из которых 3 управляли транспортными средствами в нетрезвом виде повторно», — сообщили в Госавтоинспекции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В ходе проверок инспекторы также выявили 24 водителей, не имеющих права управления.
Четыре автолюбителя сели за руль, будучи лишёнными права управления транспортными средствами.
«С начала года на территории Перми зарегистрировано 696 ДТП, в которых 46 человек погибли и 844 получили травмы различной тяжести», — озвучил Владимир Яцук, начальник ОП БДД Госавтоинспекции УВВД России по г. Перми.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, житель Пермского края угнал с подземного паркинга в центре Москвы «Мерседес», а затем разбил его и скрылся с места ДТП.
«С начала года на территории Перми зарегистрировано 696 ДТП, в которых 46 человек погибли и 844 получили травмы различной тяжести», — озвучил Владимир Яцук, начальник ОП БДД Госавтоинспекции УВВД России по г. Перми.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, житель Пермского края угнал с подземного паркинга в центре Москвы «Мерседес», а затем разбил его и скрылся с места ДТП.
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