Алёна Бронникова Житель Пермского края угнал и разбил «Мерседес» в центре Москвы Ранее он уже был судим Поделиться Твитнуть

Житель Пермского края угнал с подземного паркинга в центре Москвы «Мерседес», а затем разбил его и скрылся с места ДТП. Как рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры, инцидент произошёл 2 декабря.

Установлено, что, проходя вдоль припаркованных машин, он заметил лежащий около колеса иномарки электронный ключ. Поднял его, нажал кнопку, и двери разблокировались. Сев за руль, мужчина выехал на улицу. В какой-то момент он отвлёкся на телефон, устроил ДТП и бросил разбитый автомобиль.

Полиция задержала мужчину, им оказался ранее судимый 32-летний житель Прикамья. Водительского удостоверения он не имеет. Объясняя свои действия, мужчина рассказал, что решил покататься на «Мерседесе» по Москве, так как никогда не ездил на таком автомобиле.

Задержанному предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 166 УК РФ (угон, причинивший особо крупный материальный ущерб). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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