Александра Пермякова
Лихач из Перми заплатил более 200 тысяч за угон и аварию на чужом авто
Повреждённая машина восстановлению не подлежала
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Житель Перми под контролем судебных приставов выплатил более 218 тыс. руб. после угона машины.
Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю, житель Перми перебрал с горячительными напитками и угнал чужой автомобиль, на котором, не справившись с управлением, попал в аварию. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Однако, как показала независимая экспертиза, повреждённая машина восстановлению после ДТП не подлежала. Собственник испорченного имущества настаивал на компенсации материального ущерба и обратился в суд с иском к угонщику. В общей сложности по решению суда мужчина должен был выплатить 218 тыс. рублей.
«Известие о возбуждении исполнительного производства и знакомство с мерами принудительного исполнения не убедили пермяка выплатить положенную сумму в установленный законом срок. В связи с этим сотрудник ведомства взыскал с неплательщика исполнительский сбор в размере 7% от всей суммы присужденных средств», — сообщили в службе судебных приставов.
Кроме того, приставы заблокировали счета любителя быстрой езды и он исполнил свои финансовые обязательства. Материальный ущерб был полностью компенсирован.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что с устроившего драку в ночном клубе жителя Перми взыскали полмиллиона рублей. Причиной конфликта стал отказ дать сигарету.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что с устроившего драку в ночном клубе жителя Перми взыскали полмиллиона рублей. Причиной конфликта стал отказ дать сигарету.
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