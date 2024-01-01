Александра Пермякова Лихач из Перми заплатил более 200 тысяч за угон и аварию на чужом авто Повреждённая машина восстановлению не подлежала Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Житель Перми под контролем судебных приставов выплатил более 218 тыс. руб. после угона машины.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю, житель Перми перебрал с горячительными напитками и угнал чужой автомобиль, на котором, не справившись с управлением, попал в аварию. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Однако, как показала независимая экспертиза, повреждённая машина восстановлению после ДТП не подлежала. Собственник испорченного имущества настаивал на компенсации материального ущерба и обратился в суд с иском к угонщику. В общей сложности по решению суда мужчина должен был выплатить 218 тыс. рублей.





«Известие о возбуждении исполнительного производства и знакомство с мерами принудительного исполнения не убедили пермяка выплатить положенную сумму в установленный законом срок. В связи с этим сотрудник ведомства взыскал с неплательщика исполнительский сбор в размере 7% от всей суммы присужденных средств», — сообщили в службе судебных приставов.









Ранее «Новый компаньон» сообщал, что с устроившего драку в ночном клубе жителя Перми взыскали полмиллиона рублей. Кроме того, приставы заблокировали счета любителя быстрой езды и он исполнил свои финансовые обязательства. Материальный ущерб был полностью компенсирован.Ранее «Новый компаньон» сообщал, что с устроившего драку в ночном клубе жителя Перми взыскали полмиллиона рублей. Причиной конфликта стал отказ дать сигарету.

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