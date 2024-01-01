С устроившего драку в ночном клубе жителя Перми взыскали полмиллиона рублей Причиной конфликта стал отказ дать сигарету Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми по решению суда с 22-летнего пермяка взыскали 500 тыс. руб. за то, что он устроил драку в ночном клубе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

Как установил суд, в одном из увеселительных заведений в центре Перми 22-летний пермяк причинил тяжкий вред здоровью другого посетителя клуба.

Пострадавший мужчина беседовал со своей спутницей на пороге клуба, когда молодой человек подошёл к ним и попросил закурить. Но получил отрицательный ответ и просьбу отойти и не мешать. Это стало причиной словесной перепалки, а затем удара в голову пострадавшему. Мужчина упал и долгое время не мог подняться, а когда добрался домой, то вызвал скорую помощь.

Позже у него диагностировали различные травмы, среди которых открытая черепно-мозговая травма, вдавленные переломы костей лица, кровоизлияние в мозг и другие. Всё это суд расценил как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Молодого человека, который напал на мужчину, осудили на три года и обязали возместить пострадавшему моральный ущерб в размере 500 тыс. руб. Однако осуждённый игнорировал требования приставов и не начал погашать долг. Как выяснилось, у должника во владении были нежилые помещения, земельные участки и автомобиль. На это имущество наложили запрет регистрационных действий. После этого пермяк полностью выплатил долг.

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