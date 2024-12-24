Александра Пермякова Дети пытались оттащить убийцу от своего отца-следователя в Перми В суде стали известны новые подробности громкого дела Поделиться Твитнуть

Алексей Головин

Максим Артамонов

Прокуратура просит отправить экс-сотрудника Росгвардии Алексея Головина в колонию строгого режима на 19 лет за убийство следователя Евгения Середкина. Дети Середкина, по словам представителя гособвинения, пытались помочь своему отцу и оттаскивали Головина от него.

В Пермском краевом суде рассматривается уголовное дело об убийстве следователя Евгения Середкина, которого, напомним, в ночь с 9 на 10 сентября 2024 года зарубил топором пенсионер Росгвардии, ветеран боевых действий и нынешний муж жены следователя Алексей Головин. На теле Середкина было насчитано около 80 ударов топором. По словам Головина, он убил следователя потому, что тот издевался над бывшей женой. И каялся, что не хотел убивать Середкина на глазах его детей.





По словам прокурора Максима Филиппова, которые передаёт 59.ру из зала суда, «Головин всё запланировал заранее и действовал с особой жестокостью».



«Дети рассказали, что девочка оттаскивала Головина, а сын пытался ножом нанести удар. У детей была истерика — отца убивали на их глазах», — сказал он.





Из смягчающих обстоятельств: Головин явился с повинной, возместил детям моральный вред (перевёл по 150 тыс. руб.), извинился, защищал Отечество.





Гособвинение попросило суд назначить 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. И взыскать в пользу детей — по три миллиона каждому и отцу убитого следователя — 2,5 млн рублей.

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