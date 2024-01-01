Алёна Бронникова Инвестпроекту завода «Машиностроитель» в Перми продлили статус приоритетного Проект реализуют к 2028 году Поделиться Твитнуть

Срок реализации приоритетного инвестиционного проекта пермского завода «Машиностроитель» расширения производства по изготовлению реверсивного устройства и узлов двигательной установки ПД-8 продлили ещё на два года. Согласно информации, опубликованной на Инвестиционном портале Пермского края, срок перенесли на 2028 год.

Проектом предполагается расширение серийного производства узлов мотогондол и двигателей для установок ПД-8, в том числе из полимерных композиционных материалов. В рамках реализации будет построен и оснащён производственный корпус на участке площадью 1,2 га.

Статус приоритетного инвестпроект (ПИП) получил в 2022 году. Объём инвестиций составляет 2,08 млрд руб. Количество создаваемых рабочих мест — 143.

В этом году статус ПИП уже продлевали на два года вперёд. Соответствующее решение было принято в апреле краевым советом по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.