Алёна Бронникова
В Перми перенесли срок строительства нового корпуса завода «Машиностроитель»
Предприятие расширит производство комплектующих для авиадвигателей
Срок реализации приоритетного инвестиционного проекта пермского завода «Машиностроитель» по расширению производства комплектующих для авиадвигателей в Перми сместили на два года вперёд. Согласно информации в протоколе заседания краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, срок реализации перенесли на 2026 год.
Проект «Расширение производства по изготовлению реверсивного устройства и узлов двигательной установки ПД-8» получил статус приоритетного в 2022 году. В рамках проекта планируется построить новый корпус на участке площадью 1,2 га и оснастить его современным оборудованием для производства продукции. Статус приоритетного позволил получить для его реализации земельный участок без торгов.
Объём инвестиций составляет 2,08 млрд руб. Количество создаваемых рабочих мест — 143.
«Категория "приоритетного инвестиционного проекта" в целях получения инвестиционного налогового вычета — "крупный приоритетный инвестиционный проект Пермского края". Объём инвестиций для получения инвестиционного налогового вычета — 1,5 млрд руб.», — отмечается в документе.
По условиям реализации проекта АО «Пермский завод «Машиностроитель» также обязуется провести реконструкцию второй очереди сквера по ул. Братьев Варовых в микрорайоне Вышка-2 до 2025 года. Сумма вложений составит не менее 5 млн руб.
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