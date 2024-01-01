Алёна Бронникова В Перми перенесли срок строительства нового корпуса завода «Машиностроитель» Предприятие расширит производство комплектующих для авиадвигателей Поделиться Твитнуть

Предприятие «Машиностроитель»

yandex.ru

Срок реализации приоритетного инвестиционного проекта пермского завода «Машиностроитель» по расширению производства комплектующих для авиадвигателей в Перми сместили на два года вперёд. Согласно информации в протоколе заседания краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, срок реализации перенесли на 2026 год.

Проект «Расширение производства по изготовлению реверсивного устройства и узлов двигательной установки ПД-8» получил статус приоритетного в 2022 году. В рамках проекта планируется построить новый корпус на участке площадью 1,2 га и оснастить его современным оборудованием для производства продукции. Статус приоритетного позволил получить для его реализации земельный участок без торгов.

Объём инвестиций составляет 2,08 млрд руб. Количество создаваемых рабочих мест — 143.

«Категория "приоритетного инвестиционного проекта" в целях получения инвестиционного налогового вычета — "крупный приоритетный инвестиционный проект Пермского края". Объём инвестиций для получения инвестиционного налогового вычета — 1,5 млрд руб.», — отмечается в документе.

По условиям реализации проекта АО «Пермский завод «Машиностроитель» также обязуется провести реконструкцию второй очереди сквера по ул. Братьев Варовых в микрорайоне Вышка-2 до 2025 года. Сумма вложений составит не менее 5 млн руб.

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