Непринятие мер к отлову бродячих собак в Пермском крае привело к возбуждению уголовного дела Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание Денису Головкину, руководителю СУ СК России по Пермскому краю, возбудить уголовное дело по фактам непринятия мер к отлову безнадзорных собак в Александровске Пермского края.

Жители пожаловались в СКР на то, что бродячие собаки обитают в общественных местах и проявляют агрессию к прохожим. В частности, в декабре текущего года стая собак напала на 10-летнюю девочку, и только благодаря помощи прохожих ей удалось избежать травм. Сообщается, что ранее случилось подобное нападение на другого несовершеннолетнего, но никаких действий для разрешения проблемы не предпринималось.

Ранее в региональном следственном управлении по жалобам велась процессуальная проверка.

Бастрыкин не только поручил возбудить дело, но и потребовал представить отчёт о результатах первоначального расследования, а также о его завершении.

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