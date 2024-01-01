Непринятие мер к отлову бродячих собак в Пермском крае привело к возбуждению уголовного дела
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание Денису Головкину, руководителю СУ СК России по Пермскому краю, возбудить уголовное дело по фактам непринятия мер к отлову безнадзорных собак в Александровске Пермского края.
Жители пожаловались в СКР на то, что бродячие собаки обитают в общественных местах и проявляют агрессию к прохожим. В частности, в декабре текущего года стая собак напала на 10-летнюю девочку, и только благодаря помощи прохожих ей удалось избежать травм. Сообщается, что ранее случилось подобное нападение на другого несовершеннолетнего, но никаких действий для разрешения проблемы не предпринималось.
Ранее в региональном следственном управлении по жалобам велась процессуальная проверка.
Бастрыкин не только поручил возбудить дело, но и потребовал представить отчёт о результатах первоначального расследования, а также о его завершении.
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