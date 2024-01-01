Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На «Заводе Шпагина» в Перми сменилась вывеска Культурное пространство превращается в «Новогоднюю фабрику чудес» Поделиться Твитнуть

Фото: Ольга Воробьёва/АНО "Агентство новых технологий"

Бдительные горожане обратили внимание на то, что в Перми демонтируется вывеска «Завод Шпагина» над бывшим четвёртым цехом железнодорожного предприятия — зданием, в котором сейчас расположена «Точка кипения».

Как пояснили в «Агентстве новых технологий», вывеска на время изменится: вместо «Завода Шпагина» появится «Новогодняя фабрика чудес». Это часть пиар-кампании одноимённого новогоднего семейного фестиваля. После Нового года старая вывеска вернётся на прежнее место.

Фестиваль «Новогодняя фабрика чудес» (0+) пройдёт с 27 по 30 декабря. Как обещают организаторы, в этом году волшебными станут все этажи здания четвёртого цеха. Ожидается более 200 мероприятий: парад Дедов Морозов, магов и фей; чемпионат по поеданию конфет и другие необычные конкурсы; экскурсии и мастер-классы по созданию новогодних игрушек, подарков и сувениров, большая ярмарка сладостей и игрушек и многое другое.

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