Александра Пермякова В Перми на «Новогодней фабрике чудес» пройдёт около 200 мероприятий Семейный фестиваль пройдёт с 27 по 30 декабря на Заводе Шпагина Поделиться Твитнуть

Агентство новых технологий

С 27 по 30 декабря 2024 года в Перми будет проходить семейный фестиваль «Новогодняя фабрика чудес» (0+) на Заводе Шпагина (ул. Советская, 1б).

Как обещают организаторы, в этом году волшебными станут все этажи Завода Шпагина. Пермяков ожидают более 200 мероприятий: мастер-классы, спектакли, музыкальные паузы, а также розыгрыши подарков, танцы и игровые программы.





Среди тематических зон фестиваля: «волшебное зеркало» (каждый сможет преобразиться и почувствовать себя магом), «новогодняя лавка чудес» (креативный шопинг, где можно приобрести сувениры, шоколадные зелья и другие магические товары), «мастерская Деда Мороза» (центр волшебных ритуалов с созданием новогодних открыток, игрушек и подарков, а также почта исполнения желаний), «скатерть-самобранка» (зона вкусной магии, где гости смогут насладиться угощениями от лучших поваров), «волшебный тупичок» (аттракционы, карусели времени, перформансы и сюрпризы), творческая мастерская для детей «Сказочный театр» (игровая зона для детей с кукольными спектаклями и творческими программами).

Гостей фестиваля ждут: парад Дедов Морозов, магов и фей; чемпионат по поеданию конфет и другие необычные конкурсы; экскурсии и мастер-классы по созданию новогодних игрушек, подарков и сувениров, и многое другое.

Агентство новых технологий





Ранее «Новый компаньон» писал, что слоган события — В рамках фестиваля (совместный проект Агентства новых технологий и MyAmi GROUP) проведут 54 мастер-класса, гостей ожидают 100 призов и подарков и 5 тыс. конфет и сладких угощений.Ранее «Новый компаньон» писал, что слоган события — «Чудеса не за горами».





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