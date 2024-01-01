Пермь вошла в топ-20 по ESG-индексу в России Индекс включает 16 ключевых факторов, сгруппированных в три категории: экология, социальные аспекты и управление Поделиться Твитнуть

ВЭБ.РФ и Сбербанк представили итоги ESG-индекса для регионов и городов на 2024 год. Пермь оказалась на 16 месте, что на 30 позиций выше по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Индекс включает 16 ключевых факторов, сгруппированных в три категории: экология (Environmental), социальные аспекты (Social) и управление (Governance). Основой расчёта индекса стали данные из «Индекса качества жизни в городах России» от ВЭБ.РФ и ESG-рейтинга субъектов РФ от Сбербанка. В этом году индекс охватил 85 регионов и 250 городов, тогда как в прошлом было 218 городов.

В области обеспечения качественной питьевой водой из централизованных систем Пермь показала наилучшие результаты, заняв третью позицию с приростом в 13%. Также отмечен рост доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом, и граждан, проходящих регулярные медицинские осмотры. Кроме того, возрос индекс качества городской среды и число занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей. Зафиксировано непрерывное улучшение показателя «Цифровая зрелость».

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