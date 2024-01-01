Глава Перми решил закрыть комментарии в своём телеграм-канале Градоначальник призвал пермяков писать ему ВКонтакте Поделиться Твитнуть

Фото: скриншот видео прямого эфира Эдуарда Соснина

Мэр Перми Эдуард Соснин рассказал, что вернул контроль над своим телеграм-каналом, который ночью взломали злоумышленники, однако пока решил отключить возможность оставлять комментарии.

«Сегодня ночью мой аккаунт в телеграм-канале подвергся взлому, а также атаке фейковых аккаунтов, возможно, из Украины. Атака произошла одновременно с возгораниями банкоматов в Индустриальном и Ленинском районах Перми», — написал чиновник.

Он отметил, что временно комментарии будут закрыты, в том числе для предотвращения дальнейших атак. Пермяки смогут оставлять обращения на официальной странице главы Перми ВКонтакте, написав в личные сообщения или в комментарии.

По словам Соснина, уже на протяжении последних двух недель идут атаки на его канал в Телеграме. Несмотря на то, что управление удалось вернуть, «из-за технических причин обработка обращений и комментариев, поступающих в аккаунт, пока невозможна».

Как ранее писал «Новый компаньон», вечером 23 октября в Перми в течение часа произошли сразу два возгорания банкоматов. Первый пожар случился в отделении Сбербанка по ул. Мира, 6а, второе ЧП произошло в офисе финансовой компании по ул. Ленина, 75.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.