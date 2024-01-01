Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Прикамье снизилась за неделю на 7,7% Приостановлено очное обучение в десятках школ и детских садов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 16 по 22 декабря 2024 года в Пермском крае уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился по сравнению с предыдущей неделей на 7,7%, зафиксировано 14,976 случаев этих заболеваний. Эпидемический порог не был превышен. Такие данные представили сотрудники Управления Роспотребнадзора по региону.

Из-за гриппа и ОРВИ приостановлено очное обучение в 40 группах 31 дошкольного учреждения, 69 классах 40 школ и 17 группах из четырёх средних профессиональных училищ.

Лабораторный мониторинг показал, что среди пациентов с симптомами ОРВИ преобладают возбудители не гриппозной природы - вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы, в то время как случаи вируса гриппа встречаются единично.

В регионе продолжается вакцинация от гриппа. На 23 декабря 2024 года привито 1,28 млн человек, что составляет 51,4% от общего числа жителей Прикамья, в том числе 406 тыс. детей.

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