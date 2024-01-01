Утверждены новые цены на проездные в общественном транспорте Перми Они начнут действовать с середины весны Поделиться Твитнуть

С 15 апреля 2025 года в Перми увеличатся цены на проездные билеты в общественном транспорте. Мэр города Эдуард Соснин подписал соответствующее постановление, которое опубликовано на сайте администрации.

Суточный безлимитный проездной обойдется в 150 руб. Безлимитный билет на срок в 15 дней будет стоить 1080 руб. Месячный проездной поднимется до 2040 руб., на три месяца — до 5760 руб., а для годового проезда цена составит 15600 руб.

Также вырастут тарифы на льготные проездные. Для школьников проездной на 30 поездок на три месяца будет стоить 840 руб., а безлимитный билет на этот же срок — 2160 руб.

Ранее на официальном сайте администрации Перми было опубликовано постановление, подписанное 27 ноября мэром Эдуардом Сосниным, которое увеличивает стоимость проезда в городском общественном транспорте с 15 апреля 2025 года. Новый тариф составит 40 руб. за поездку. В том же документе предусмотрено плановое увеличение тарифов с апреля 2026 года — до 43 руб. и с апреля 2027-го — до 46 руб.

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