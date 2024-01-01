Прокуратура Пермского края проверит содержание улиц во всех муниципалитетах Подрядчиков заставят чистить дороги и тротуары Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в связи наступившими неблагоприятными погодными условиями в Прикамье началась проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

В рамках проверки органы прокуратуры в муниципалитетах начнут объезды территорий, они будут отслеживать публикации в СМИ и социальных сетях по фактам ненадлежащей очистки дорог и тротуаров. Подрядчиков заставят активизировать работу.

Муниципальному заказчику в надзорном ведомстве рекомендовали усилить контроль деятельности подрядчиков, а также применять штрафы, если дорожники не будут вовремя убирать снежные завалы.

Для очистки улиц и вывоза снега сейчас задействована дополнительная техника, отметили в ведомстве.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что декабрь в Пермском крае может стать самым тёплым за 18 лет. Последняя неделя года в регионе будет аномально тёплой.

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