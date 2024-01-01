Декабрь в Пермском крае может стать самым тёплым за 18 лет Последняя неделя года в регионе будет аномально тёплой Поделиться Твитнуть

Последняя неделя года в Прикамье будет очень теплой. Так, на севере Пермского края температура ожидается выше климатической нормы на 8-10˚, а на юге — на 3-5˚. При этом с 24 по 26 декабря в южной и центральной части края ожидается малооблачный и относительно холодный период до -20˚. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В понедельник температура в большинстве районов края останется довольно высокой (0..-2˚). Однако вечером на юге начнёт проясняться, и температура понизится до -5…-8˚. В Перми также ожидается похолодание к вечеру. В течение дня возможен незначительный снег.

К утру вторника уже будут прояснения и в Перми, и температура составит -8…-10˚; на юге края возможно -12˚, а на севере -1…-6˚.

Ночью в среду похолодает, установится малоснежная и почти безветренная погода, температура достигнет -13…-18˚ на юге и в центре края, в Перми -15˚. Дневные температуры по всей территории будут -8…-13˚ с преимущественно небольшой облачностью или ясной погодой.

Пик похолодания ожидается в ночь на четверг — до -13…-18˚, в низинных районах до -20˚ и ниже, в Перми -15..-17˚. Днём с запада подойдет теплый фронт, принесёт снегопады — на юге небольшие, на севере и востоке — умеренные. Температура до фронта составит -7…-12˚, после этого ожидается резкое потепление до 0…-3˚.

В пятницу ожидается максимальное повышение температуры. В большинстве районов края 27 декабря возможен переход в оттепель до +1˚, на северо-западе возможен дождь.

28-29 декабря температура понизится до -4…-9˚, осадков не предвидится. Накануне нового года возможно новое потепление.

Этот декабрь в Перми может оказаться теплее, чем в 2015 и 2019 годах, и стать самым тёплым с 2006 года.

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