Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вышла книга о знаменитой пещере Пермского края – Дивьей В качестве иллюстраций – фотографии Павла Жигалова Поделиться Твитнуть

Фото: Павел Жигалов/Горный институт УрО РАН

В Уральском отделении РАН вышла книга «Пещера Дивья: результаты исследований» (16+), написанная большой интернациональной группой учёных под руководством доктора географических наук Ольги Кадебской — заведующей Кунгурской лабораторией-стационаром Горного института УрО РАН. Монография подводит результаты семилетних работ, путешествий и приключений в самой протяжённой пещере Пермского края.

Презентация книги состоялась 23 декабря в Кунгуре, в недавно открытом Музее горного дела.

Среди свыше 3 тыс. известных на Урале пещер Дивья занимает второе место по протяжённости, но её уникальность, по мнению учёных, заключается не в этом: мировую значимость пещера приобрела недавно, поскольку выяснилось, что она является одним из самых крупных и значимых «архивов» палеоклиматических «записей» на Земле, известных на сегодняшний день. Изучение пещерного льда, сталактитов и сталагмитов, формировавшихся порой сотни миллионов лет, позволяет подробно выяснить, как менялись на протяжении больших отрезков времени климат, флора и фауна на территории Прикамья, а также сделать выводы о глобальных изменениях климата.

Сотрудники Горного института и их коллеги из других научных коллективов Пермского края, а также из Австрии провели подробнейшее исследование пещеры: изучили геологию района, описали климат и геоморфологические особенности прилегающей территории; впервые провели изучение химического и изотопного состава атмосферных осадков, речных и подземных вод района.

Были собраны данные по истории изучения пещеры аж с XVIII века! В монографии впервые публикуются исторические планы пещеры, которые хранились в архивах. Опубликован дневник исследователей, которые открыли новейшую часть пещеры.

При помощи электронного тахеометра осуществлена топографическая съёмка и создан новый план пещеры. Впервые радиометрическим методом датирования определён возраст натечных и криогенных образований пещеры — сталактитов и сталагмитов.

Описан животный и растительный мир особо охраняемой природной территории (ООПТ), в границах которой расположена пещера.

Подробно описаны остатки ископаемых животных, найденные в пещере; так, были обнаружены кости четырёх видов медведей: малого пещерного, большого пещерного, гималайского и бурого. Все они образовались в результате гибели животных во время зимней спячки. Кроме того, нашлись кости волка, пещерного льва, мамонта, дикой лошади, лося, благородного оленя, северного оленя, а также следы пребывания совсем уж экзотических животных, например, иглы малайского дикобраза.

Это самое северное в мире местонахождение ископаемых костей гималайского медведя и дикобраза, давшее одну из самых многочисленных в мире коллекций ископаемых костей этих видов. Обнаружен новый подвид гималайского медведя, который учёные назвали «пермский чёрный медведь Барышникова» (Ursus thibetanus permjak Baryshnikov) в честь учёного, обнаружившего эти останки в 2001 году.

Следы дикобраза и гималайского медведя так далеко на севере говорят о том, что в период так называемого «стрелецкого межледниковья» климат был заметно теплее, чем в современном межледниковье. Позднее, с началом последнего оледенения — полярноуральского, эти животные с территории Урала исчезли.

«Пещера Дивья: результаты исследований», конечно, специальное издание, но книга будет небезынтересна всем любителям спелеологии. Она богато иллюстрирована; кроме всевозможных схем, карт и диаграмм здесь немало фотографий; в том числе опубликованы снимки легендарного пермского фотографа Павла Жигалова. Именно его фото опубликовано на обложке книги.

Ольга Кадебская надеется, что монография послужит отправной точкой для понимания уникальности Дивьей пещеры и создаст стимул для её изучения в будущем как эталона древнейших пещер России и бесценного архива палеоклиматических маркеров на территории Евразии.

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