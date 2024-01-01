Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае открывается Музей горного дела Он станет дополнительным аттракционом для туристов при посещении Кунгурской пещеры Поделиться Твитнуть

Фото: Горный институт УрО РАН

Горный институт УрО РАН открывает на территории туристического комплекса «Сталагмит» первый в Пермском крае Музей горного дела.

Новый музей позиционируется как наглядное пособие для школьников, студентов и всех людей, интересующихся историей Пермского края и горнодобывающей отрасли. Его открытие в селе Филипповка, рядом с Кунгурской ледяной пещерой, намечено на 20 декабря.

Ольга Кадебская, заведующая Кунгурской лабораторией-стационаром Горного института УрО РАН:

— Пермский край для горной промышленности является колыбелью во многих отраслях: развитие цветной металлургии в России началось с постройки Пыскорского медеплавильного завода ровно 390 лет назад; первый алмаз в России найден в посёлке Промысла Пермской губернии; промышленная добыча угля и техника коксования для выплавки высокопрочной стали также разработана на Пермской земле. Первое калийное месторождение России и сейчас способствует развитию нашего региона, а уникальное месторождение селенита дарит всем россиянам красоту поделочного камня.

Исходя из этого, музей разделён на пять залов, каждый из которых посвящён одному из главных природных ископаемых Прикамья: углю, калийным солям, алмазу, золоту, производству меди и гипса.

Фото: Горный институт УрО РАН

В экспозиции представлены архивные фотографии добычных работ, портреты и гравюры, подлинная спецодежда шахтёров и исторические горные инструменты. Есть и интерактивные элементы. Воссоздан интерьер угольной и калийной шахт.

Подготовлены профессиональные экскурсоводы, которые расскажут посетителям музея об истории добычи ископаемых, их использовании, производственном процессе, поведают легенды и сказы о богатой Уральской земле, старателях и рудознатцах.

Как уже сообщал «Новый компаньон», недавно перед входом в Кунгурскую ледяную пещеру был установлен памятник Александру Хлебникову, первому хранителю пещеры.

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