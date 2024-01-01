Зарина Ситдикова В Пермском крае установлен памятник первому хранителю Кунгурской ледяной пещеры Скульптура установлена в парке у входа на объект Поделиться Твитнуть

Фото: предоставлено Андреем Белевым

Бронзовую скульптуру первому хранителю Кунгурской ледяной пещеры Александру Хлебникову установили на постоянное место в парке у входа на объект. Об этом сообщает местная газета «Искра».

Как писал «Новый компаньон», автором памятника является скульптор Андрей Белёв, педагог Кунгурского государственного художественно-промышленного колледжа. По его словам, фигуру Хлебникова по готовой гипсовой форме отлили в мастерских Свердловской области.

По информации местного издания, на монтаж скульптуры ушло менее двух часов. Она заняла место на фоне каменных сводов в парке у входа в Кунгурскую пещеру, рядом с железной композицией «Сердце» и кафе. Более века назад недалеко отсюда был расположен естественный нерукотворный лаз, через который Александр Хлебников водил в гроты экскурсантов. Много позже в пещеру был сделан более удобный вход — пробит туннель, через который сегодня туристы попадают на маршруты.

Ранее заведующая лабораторией Кунгурской лаборатории-стационара ФГБУН «Горный институт УрО РАН» Ольга Кадебская сообщила «Новому компаньону» о том, что в скором времени на территории Кунгурской ледяной пещеры будет также открыт Музей горного дела Пермского края.

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