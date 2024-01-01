Марина Сизова В Прикамье показали, как выглядит новый памятник хранителю Кунгурской пещеры Скульптуру установят у входа в пещеру на следующей неделе Поделиться Твитнуть

Фото: предоставлено Андреем Белевым

У Кунгурской ледяной пещеры поставят памятник её первому хранителю. Автор памятника Александру Хлебникову — скульптор Андрей Белёв.

Скульптор Андрей Белёв.

Андрей Васильевич — педагог Кунгурского государственного художественно-промышленного колледжа.

«Скульптура создаётся в мягком материале — в глине или пластилине, затем с неё снимается гипсовая форма, потому что скульптурная глина — недолговечный материал. И с этой гипсовой формы в литейных мастерских Екатеринбурга из бронзы отольют фигуру Хлебникова», — объясняет автор памятника.

По словам Белёва, Хлебников появится у пещеры уже на следующей неделе.

Хлебникова в этом небольшом прикамском городе знают все. Родился в Кунгуре, в мещанской семье 17 августа 1877 года. Учился на сапожника. Судьба закинула в Иркутск, потом в Маньчжурию, Японию, США. Пять лет посещал занятия студии скульптуры в Нью-Йорке. Видел Мамонтову пещеру, загорелся идеей: сделать из Кунгурской туристический объект. Арендовал в 1914 году пещеру на 12 лет и стал первым её хранителем. Жил он напротив пещеры ( Кунгур, ул. Беркутова, д. 47)

Скульптура Хлебникова высотой 2 метра. Фото: предоставлено Андреем Белёвым

Занимался её благоустройством, расчистил вход, проложил тропы, устраивал экскурсии, дал многим гротам звучные названия. Сам был и исследователем пещеры, и экскурсоводом. Когда в 1919-м пещера перешла горсовету, остался заведующим, ведь никто лучше его не знал её ледяные секреты.

«Меня всегда привлекали мечтатели, первооткрыватели. Мне вообще нравятся сильные личности — люди, уверенные в своих идеях, и всё сделавшие для того, чтобы их мечты исполнялись; великие люди, которые и себе не изменяют, и очень много делают для других, для общества, — говорит скульптор Андрей Белёв. — Хлебников был очень увлечённым человеком. Холод ледников пещеры прежде использовали для хранения рыбы. Александр Тимофеевич обратился в управу города, чтобы расчистить вход и благоустроить тропы этого природного памятника и открыть его для посещения. Но эту его идею, мягко говоря, не воспринимали. Тогда Хлебников принялся за дело самостоятельно и вскоре он уже показал красоту Кунгурской ледяной пещеры принцессе Баттенбергской, а в новые советские времена по его настоянию любовались гротами пещеры геологи Московского конгресса, специально приехавшие в Кунгур. Благодаря целеустремлённости Хлебникова наш город теперь является одним из значимых туристических центров».

Хлебников работал экскурсоводом до конца своей жизни в августе 1951 года. Похоронен на городском кладбище. На его могиле в 90-е годы установлен памятник.

А теперь он снова вернётся охранять пещеру, будет ее вечным хранителем. Хоть и бронзовым.

«Памятник Хлебникову у пещеры уже был, устанавливали его в 2014 году, делала его скульптор Татьяна Нелюбина. Но ничто не вечно. Сейчас его сделают из более прочного материала. На территории Кунгурской пещеры будет также вскоре открыт музей горного дела Пермского края, — рассказывает заведующая лабораторией Кунгурской лаборатории-стационара ФГБУН «Горный институт УрО РАН, доктор географических наук Ольга Кадебская.

Хлебникова в бронзе отольют в Екатеринбурге. Фото: предоставлено Андреем Белевым

По словам скульптора Белёва его следующая мечта — установить памятник Мюнхгаузену.

«Я всегда мечтал слепить барона Мюнхгаузена. Если порассуждать, прототипом всем известного литературного героя стала реальная историческая личность. Барон служил Екатерине II, ездил в Оренбург к своему другу, дороги лежали через Кунгур. Здесь проходил Сибирский тракт. Гипотетически, великий мечтатель и авантюрист мог проезжать через наш город! До конца жизни Мюнхгаузен подписывался как ротмистр русской службы. Почему бы знаменитому барону не поставить памятник в Кунгуре, ведь наш город с его замечательными жителями очень романтичен?»

На этом месте будет установлен памятник Хлебникову. Фото: предоставлено Андреем Белевым

Справка «НК»

Андрей Белёв — профессиональный скульптор.

Родился в Кунгуре в 1974 году. Окончил городской автотранспортный колледж (1994), Кунгурский Художественный колледж (1997), по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», отделение «Изготовление художественных изделий из камня», специальность — художник мастер камнерез.

В 1998-2004 гг.- продолжил своё образование в Санкт-Петербургской Художественно-Промышленной академии им. Мухиной, отделение Монументального Искусства, кафедра «Архитектурно-декоративной пластики», специальность — скульптор-монументалист.

Завершил своё обучение защитой дипломного проекта пространственной архитектурно-декоративной композицией «Въезд в город Кунгур».

Участник разных художественных выставок и фестивалей в стране и за рубежом. Работал в Санкт-Петербурге, в 2011 вернулся на родину, преподаёт

в Кунгурском филиале ФГБОУ ВПО «МГПХА им. С.Г. Строганова» художественные дисциплины — композицию на камнерезном отделении, рисунок, скульптуру.

Кроме камня (мрамор, гранит, ангидрит), работает с деревом, бронзой, стеклом, керамикой и металлом, скульптурным бетоном (реалистическое искусство, абстрактная концептуальная пластика, инсталляции, видео арт и т.д.) Член союза художников России с 2020 года.

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